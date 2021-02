Germania: in 2020 export -9,3 % per crisi Covid, surplus a 179,1 mld

09 febbraio 2021 a

Berlino, 9 feb. .- (Adnkronos/Dpa) - La crisi del commercio globale seguita allo scoppio della pandemia di Covid-19 ha provocato nel 2020 un crollo del 9,3% delle esportazioni della Germania, toccando i 1204,7 miliardi di euro . Lo confermano i dati rilasciati oggi dall'Ufficio federale di statistica (Destatis) che evidenzia uno brusco rallentamento nell'ultimo mese dell'anno per la domanda estera di prodotti Made in Germany.

A dicembre infatti le esportazioni sono aumentate di appena lo 0,1 per cento su base mensile - a quota 100,7 miliardi - dopo il +2,3 per cento di novembre. Il dato è comunque migliore del -0,6% atteso dagli analisti. In calo dello 0,1% congiunturale invece le importazioni, un risultato che porta il surplus della bilancia commerciale della Germania a 16,1 miliardi di euro a dicembre. Per l'intero anno il surplus della bilancia commerciale è di 179,1 miliardi.