Melbourne, 9 feb. - (Adnkronos) - Esordio vincente per Matteo Berrettini all'Australian Open, prima prova stagionale del Grande Slam, in corso di svolgimento sui campi in cemento di Melbourne Park. L'azzurro, numero 10 del mondo e nona testa di serie, sconfigge il sudafricano Kevin Anderson, numero 81 del ranking Atp, con il punteggio di 7-6 (11-9), 7-5, 6-3 in due ore e 24 minuti.