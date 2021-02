Consultazioni: Causin, 'Draghi per forti investimenti pubblici in aiuto settore privato**'

09 febbraio 2021 a

Roma, 9 feb (Adnkronos) - Sul lavoro, Draghi ha spiegato che "per adesso bisogna fare politiche passive, come la Cig e gli ammortizzatori sociali. Ma l'orizzonte è quello di utilizzare politiche attive" perchè "se l'impresa produce, riesce, utilizza la ricchezza per il lavoro". Lo ha detto il senatore del Misto Andrea Causin dopo le consultazioni.

"Sull'economia Draghi ha una visione anticiclica, forti investimenti pubblici che possono aiutare il settore privato con una ricaduta molto forte sul lavoro", ha sottolineato Causin.