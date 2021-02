Milano: navigator protestano davanti Prefettura, 'vogliamo rinnovo contratto'

09 febbraio 2021 a

Milano, 9 feb. (Adnkronos) - Chiedono la proroga dei contratti, una riforma complessiva degli ammortizzatori sociali e la stabilizzazione di tutti i lavoratori precari di Anpal (l'Agenzia nazionale politiche attive per il lavoro), i navigator che questa mattina hanno manifestato davanti alla Prefettura di Milano, in corso Monforte nella prima mobilitazione nazionale che ha interessato diverse piazze italiane. I navigator, assunti nel 2019 per aiutare i beneficiari del reddito di cittadinanza a trovare un lavoro, sono 2.680 in Italia di cui 293 in Lombardia e hanno protestato perché il 30 aprile terminerà il contratto con Anpal e nulla si sa del loro futuro. A guidare i manifestanti a Milano, un centinaio, sono stati Nidil Cgil, Felsa Cisl e Uiltemp.

"Dopo la manifestazione abbiamo incontrato un rappresentante della prefettura - spiega all'Adnkronos Guido Fratta, segretario generale di Felsa Cisl Lombardia - e gli abbiamo presentato le istanze della protesta: la richiesta di proroga del contratto di collaborazione per i 300 navigator lombardi e che questa proroga non sia fine a sé stessa ma che si inserisca in un progetto più ampio di revisione delle politiche attive del lavoro, in modo che questi operatori possano essere più efficaci nella riqualificazione professionale di coloro che ora sono ai margini del mercato del lavoro".

Il rappresentate della prefettura, sottolinea Fratta, si è impegnato a presentare le istanze al governo "naturalmente appena sarà costituito il nuovo esecutivo". Ieri il ministro del Lavoro Nunzia Catalfo ha ricevuto la federazione nazionale, fa sapere Fratta, "ma senza fornirci delle risposte esaustive. Se non ci verranno dati riscontri non escludiamo la possibilità di organizzare nuove mobilitazioni".