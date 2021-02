09 febbraio 2021 a

Roma, 9 feb (Adnkronos) - Bisogna "concludere presto nell'interesse del Paese". Lo ha detto Teresa Bellanova dopo le consultazioni,

"Speriamo che tutti si lavori per far partire quanto più rapidamente questo governo, governo della speranza. Questo Paese ha bisogno di segnali di coraggio, speranza, di recuperare fiducia nel futuro", ha spiegato la ex ministra di Iv.