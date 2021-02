Empoli: esplosione in una falegnameria, un morto e un ferito**

09 febbraio 2021 a

Empoli (Firenze), 9 feb. - (Adnkronos) - E' di un morto e un ferito il bilancio di un'esplosione avvenuta questa mattina in una falegnameria a Empoli (Firenze), in via Pontorme.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Empoli, le forze dell'ordine e il 118. Al momento dell'esplosione, avvenuta per cause in corso di accertamento, erano solo due le persone presenti: una è stata presa in carico dal personale sanitario del 118, mentre per l'altra, liberata dalla squadra dei vigili del fuoco, il medico non ha potuto fare altro che constatare il decesso.