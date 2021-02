Francia: Villeroy de Galhau (Bdf), 'in 2021 si punta a pil a +5%'

09 febbraio 2021 a

Parigi, 9 feb. (Adnkronos) - "Confermo la nostra previsione di crescita a +5% per il 2021. E' robusta e piuttosto prudente anche se è legata all'incertezza legata alla crisi sanitaria". Ad affermarlo è il Governatore della Banca di Francia, François Villeroy de Galhau in un'intervista a 'L'Est Republicain'. "Dopo la sua più forte recessione dal 1945 l'anno scorso, l'economia francese nel 2021 dovrebbe registrare la sua più forte crescita dal 1973 e dal shock petrolifero. Rispetto alla zona euro (-6,8% nel 2020, +4% stimato nel 2021) abbiamo registrato un calo più forte a causa del lockdown di primavere. Avremo un rimbalzo migliore", sottolinea il Governatore della Banca di Francia.