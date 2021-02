ACE torna in Europa: invia denaro online

09 febbraio 2021 a

MANCHESTER, Inghilterra, 9 febbraio 2021 /PRNewswire/ -- La società finanziaria di fama globale ACE Money Transfer è tornata in Europa.

Venerdì 5 febbraio 2021 ha infatti dichiarato di aver ripreso le attività nell'Unione europea.

Società di fama mondiale, ACE Money Transfer operava nel Regno Unito solo dal 1° gennaio 2021 e aveva dovuto sospendere le proprie attività dall'UE a seguito della Brexit. Si era trattato di una grave battuta d'arresto per ACE e per i suoi clienti. La società ha un'enorme base di clienti nell'UE, dove è diventata un vero e proprio punto di riferimento,

e offre soluzioni estremamente vantaggiose dal punto di vista dei costi. Un aspetto importante che emerge è la fedeltà dei suoi clienti dal momento che molti, attraverso la sua pagina social, ne hanno chiesto a gran voce il ritorno in Europa:

"Ho davvero bisogno del vostro servizio il prima possibile. ACE Money Transfer è il modo più affidabile per inviare denaro".

Qualcun'altro ha commentato:

"ACE Money Transfer stiamo ancora aspettando... Non vogliamo inviare il nostro denaro da un'altra applicazione, per favore risolvete il problema il prima possibile."

Il 5 febbraio 2021 l'azienda ha annunciato ai propri clienti dell'UE che "l'attesa è finita" e ha ripreso i servizi in collaborazione con un'entità europea autorizzata, consentendo ai clienti di usufruire dei servizi di pagamento rapido di ACE dal comfort della propria casa, del proprio ufficio o da qualsiasi luogo attraverso l'App mobile e il portale web di ACE.

"Abbiamo ricevuto una risposta travolgente e un caloroso benvenuto da parte dei nostri clienti, che hanno atteso con pazienza il nostro ritorno. Questo è il tipo di fiducia e fedeltà del marchio che un'azienda spera e ama vedere" ha dichiarato Rashid Ashraf, CEO di ACE Money Transfer commentando la ripresa dei servizi nell'UE.

ACE fornisce servizi globali di trasferimento di denaro in oltre 100 Paesi in tutto il mondo con una rete di 300.000 sedi e mira a lanciare i propri servizi in Australia nel prossimo futuro, nell'ambito del suo piano di espansione globale.

Fondata nel 2002, ACE Money Transfer è cresciuta rapidamente fino a diventare uno dei principali fornitori di servizi per l'invio di denaro. L'azienda afferma di aver superato lo scorso anno il milione di utenti a livello globale e di aver elaborato circa 2,7 milioni di transazioni per un valore superiore a 1,2 miliardi di USD.

Informazioni su ACE Money Transfer

ACE Money Transfer (nome registrato "Aftab Currency Exchange Limited") è un istituto finanziario con sede a Manchester specializzato in pagamenti transfrontalieri, che fornisce servizi di rimessa di denaro online e tramite app.

