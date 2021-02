09 febbraio 2021 a

a

a

Roma, 9 feb. (Adnkronos) - "Fiducia a Draghi da parte di LeU? Non abbiamo ancora deciso, non c'è ancora un governo, non ci sono ministri né un programma, al momento sarebbe una decisione esoterica". Lo dice Nicola Fratoianni di Sinistra Italiana a Un giorno da Pecora su Radio Rai Uno.