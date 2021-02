M5S: Ass. Rousseau, attriti tra Grillo-Casaleggio-Crimi fake news**

09 febbraio 2021 a

Roma, 9 feb. (Adnkronos) - "Siamo costretti a smentire con forza l'ennesima fake news che alcune testate giornalistiche stanno portando avanti insinuando attriti o tensioni tra il Presidente dell'Associazione Rousseau, il Capo Politico del MoVimento 5 Stelle e il suo Garante in vista della votazione molto importante prevista nelle prossime ore su un eventuale supporto a un Governo presieduto da Mario Draghi". E' quanto riporta l'Associazione Rousseau sul profilo ufficiale Facebook.

"Ricordiamo che da Statuto del MoVimento 5 Stelle - si precisa inoltre - le votazioni e la formulazione dei quesiti sono prerogativa del Capo politico (o in sua assenza dal Garante) e che l'Associazione Rousseau in sinergia con tali organi provvede a organizzare le modalità telematiche di consultazione degli iscritti del MoVimento 5 Stelle".

"L'Associazione Rousseau fin dalla sua nascita agisce con leale collaborazione con il MoVimento 5 Stelle e nonostante le continue fake news con le quali si intende screditare la nostra attività, siamo a lavoro con il MoVimento 5 Stelle - come sempre - per permettere all'Assemblea degli iscritti di potersi esprimere su questioni rilevanti per il futuro del MoVimento e del Paese", si chiude la nota.