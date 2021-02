Milano: nasconde in casa oltre un chilo di marijuana e hashish, arrestato

09 febbraio 2021 a

a

a

Milano, 9 feb. (Adnkronos) - La polizia ha arrestato un uomo di 23 anni, che nella sua abitazione a Rozzano, in provincia di Milano, nascondeva 700 grammi di hashish e 400 grammi di marijuana divisi in panetti. L'arresto è nato a seguito di un'aggressione avvenuta a Busto Arsizio, in provincia di Varese. Il 23enne, dopo aver minacciato e chiesto del denaro a un 22enne, lo ha aggredito con una testata al volto e ha cercato di rubargli alcuni oggetti dalle tasche.

L'aggressore, subito identificato dalla polizia, è risultato essere uno spacciatore di droga. Nel suo appartamento, oltre allo stupefacente, sono stati trovati un bilancino di precisione, una macchina termo sigillante e 630 euro in contanti. Il 23enne è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, aggressione e lesioni personali.