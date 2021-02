Sanremo: Codacons, 'su cachet ospiti e moglie Amadeus Corte Conti faccia chiarezza'**

09 febbraio 2021 a

Roma, 9 feb. (Adnkronos) - "Sui compensi che percepiranno gli ospiti del prossimo Festival di Saremo e sulla scelta Rai di affidare la conduzione di PrimaFestival alla moglie di Amadeus, dovrà fare chiarezza la Corte dei Conti". Lo afferma il Codacons che ha presentato un esposto alla magistratura contabile dopo quanto emerso sulla stampa circa i cachet riconosciuti dalla Rai ad alcuni personaggi che prenderanno parte all'evento televisivo.

"In base alle cifre circolate nelle ultime ore, il calciatore Zlatan Ibrahimovic percepirebbe 50mila euro a serata, per un totale di 250mila euro -spiega il Codacons- Lo stesso cachet sarebbe riconosciuto a Fiorello, mentre a Elodie, che parteciperà ad una sola serata, andrebbero 25mila euro. Non si conoscono al momento i cachet previsti per gli altri ospiti, ma è evidente che la Rai sembri non badare a spese quando si tratta di Sanremo".

C'è poi la questione della conduzione del PrimaFestival, che la Rai ha assegnato alla moglie di Amadeus, Giovanna Civitillo, "altra questione sulla quale la Corte dei Conti dovrà fare chiarezza", sottolinea il Codacons. "Ricordiamo che i compensi che la Rai riconosce agli ospiti del Festival sono soldi dei cittadini, versati alla rete attraverso il canone - afferma il presidente Carlo Rienzi- Riteniamo pertanto doveroso una verifica della congruità di tali spese, nell'interesse della collettività che finanzia l'intera macchina di Sanremo”.