Governo: Zingaretti, 'pilastri chiari, progressività fiscale, no nuove tasse e no condoni'

Roma, 9 feb. (Adnkronos) - Bene "le riforme a cominciare da quella fiscale su pilastri indicati con grande chiarezza che sono quelli di progressività fiscale, il rifiuto di nuove tasse, il rifiuto della cultura dei condoni e un'attenzione della futura riforma fiscale sulla fiscalità lavoro". Lo dice il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, dopo l'incontro della delegazione dem con Mario Draghi.

Quindi attenzione al lavoro "inteso come investimenti e insieme l'idea del lavoro come attenzione alla vita delle persone di fronte al rischio concreto di licenziamenti. Creare lavoro e insieme al centro il diritto delle persone in una stagione di crisi. Importante impegno per le imprese, i giovani che sono una risorsa del futuro e le donne che sono state particolarmente colpite dalla crisi".