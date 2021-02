Coronavirus: Confcommercio Lombardia, in montagna aprire ristoranti fino alle 22

09 febbraio 2021 a

Milano, 9 feb. (Adnkronos) - “Bene la riapertura degli impianti, ma la sfida della ripartenza ha bisogno di coordinamento e certezze, altrimenti ripartire per molti potrebbe essere difficile”. E' quanto si afferma Confcommercio Lombardia in vista della riapertura degli impianti nelle stazioni sciistiche. “Accanto al sollievo, il sentimento prevalente tra gli operatori e quello della prudenza, perché è chiaro che è complesso pianificare il riavvio delle attività con restrizioni che cambiano nell'orizzonte di due settimane”, si spiega Confcommercio Lombardia.

In montagna, si sottolinea dall'associazione, si concentrano "'cluster' di imprese, dagli alberghi ai ristoranti, dalle scuole di sci alla logistica e alle attività commerciali, fortemente interconnesse e altamente specializzate che, per funzionare, hanno bisogno di un sistema che si rimetta in moto tutto insieme”. L'economia della montagna in Lombardia, secondo Confcommercio Lombardia, vale oltre 500 milioni di euro ogni anno e in una stagione normale vede oltre 2 milioni e 500 mila presenze.

Tra i nodi da sciogliere c'è quello legato alla ristorazione serale, per questo Confcommercio Lombardia sostiene le richieste degli assessori regionali Guidesi, Magoni e Sertori sulla possibilità di accogliere i clienti degli alberghi nei ristoranti nelle vicinanze delle strutture ricettive: “Una scelta di puro buon senso: al centro deve esserci sempre l'attenzione ai clienti che, altrimenti, si ritroverebbero senza un servizio essenziale e allo stesso tempo tanti alberghi privi di ristorante si vedrebbero tagliati fuori da ogni possibilità di riaprire. Senza ristorazione serale si favorirà soltanto un turismo mordi e fuggi. Per noi la prospettiva resta quella della ristorazione, per tutti, aperta sino alle 22, ma per le attività della montagna, dove tutto si tiene, diventa un tema ancora più delicato”.