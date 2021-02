09 febbraio 2021 a

Roma, 9 feb. (Adnkronos) - "Draghi vuole vaccinare presto gli insegnanti e fare tamponi a tutti gli studenti. E' la strada giusta per avere una scuola sicura in presenza. A Pesaro lo screening agli studenti lo abbiamo fatto da poco e lo ripeteremo in autonomia se la Regione Marche non riuscira' a organizzarsi rapidamente". Così il sindaco Pd di Pesaro e presidente Ali (Autonomie Locali Italiane) Matteo Ricci.