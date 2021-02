Innovazione: dal PoliMi il visore di realtà virtuale che misura cuore e respiro (2)

09 febbraio 2021 a

(Adnkronos) - "Elaborando questo segnale in modo opportuno, è stato dimostrato come si possano ottenere misure sulla frequenza cardiaca e respiratoria, chein prospettiva futurapotrebbero essere usati per ottenere informazioni sullo stato di attivazione del sistema nervoso sulla frequenza cardiaca, legato al livello di stress o di rilassamento indotto durante l'esperienza di realtà virtuale" spiega il Professor Enrico Caiani (Take Care Lab) del Dipartimento di Elettronica, Informazione e Bioingegneria del Politecnico di Milano.

Il risultato raggiunto al Politecnico di Milano apre nuove prospettive e possibilità di utilizzo dei visori di realtà virtuale con la possibilità di misurare, senza sensori aggiuntivi, parametri vitali e facilitandone l'impiego fuori da un contesto di laboratorio. Secondo i ricercatori, dal visore si potrà così misurare come il soggetto reagisce agli stimoli indotti, con la possibilità di cambiare in tempo reale l'esperienza virtuale in funzione degli obiettivi da raggiungere.