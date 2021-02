Vaccini: Musumeci, 'in Sicilia nove centri hub'

09 febbraio 2021 a

Palermo, 9 feb. (Adnkronos) - "La vaccinazione di massa arriverà nella fase successiva del secondo trimestre". A dirlo è l'assessore regionale alla Salute della Sicilia, Ruggero Razza, nel corso di una conferenza stampa a Palazzo d'Orleans a Palermo. Il governatore Nello Musumeci ha poi aggiunto che in Sicilia ci saranno nove centri hub, "uno in ogni capoluogo di provincia", "che si aggiungeranno ai 65 punti vaccinali già presenti in Sicilia". A Palermo l'hub sarà realizzato alla Fiera del Mediterraneo.