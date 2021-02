Governo: Salvini, 'con Draghi condiviso ritardi e pasticci su tema salute'

09 febbraio 2021 a

a

a

Roma, 9 feb. (Adnkronos) - Con Draghi "sul tema salute abbiamo condiviso i pasticci fatti dalla Ue, io mi sono confrontato con Guido Bertolaso, per mettere in sicurezza gli italiani occorre correre". Lo dice Matteo Salvini, al termine del suo incontro con Mario Draghi.

Poi Salvini aggiunge che Draghi stesso sottolineato come ci sia bisogno di fare attenzione per la categoria dei disabili. "Qui - rivela - ho fatto una unica deroga su ministeri, ho ricordato il ministero per le disabilità, che vorrei fosse riportato in vita. Semplificare la vita a sei milioni di italiani è una cosa da fare".