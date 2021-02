09 febbraio 2021 a

Roma, 9 feb (Adnkronos) - "Sul piano vaccini abbiamo condiviso ritardi ed errori, in Europa e in Italia. Ho riproposto il modello che sta funzionando di più in Italia, il modello lombardo, mi piacerebbe fosse così per tutti gli italiani". Lo ha detto Matteo Salvini lasciando la Camera dopo le consultazioni.