Calcio: Olympique Marsiglia, Sampaoli in pole e l'alternativa è Mazzarri

Marsiglia, 9 feb. (Adnkronos) - Il favorito per succedere a Nasser Larguet e André Villas-Boas sulla panchina dell'Olimpique Marsiglia si chiama Jorge Sampaoli. In caso di fallimento della trattativa si pensa all'italiano Walter Mazzari, secondo 'La Provence'. L'OM sta cercando un nuovo allenatore e Pablo Longoria, il loro direttore sportivo sta lavorando dietro le quinte. Se le tracce che portano a Maurizio Sarri e Lucien Favre non hanno avuto successo, con Roberto Donadoni, che si sarebbe proposto, secondo La Provence è Jorge Sampaoli il favorito. Attualmente alla guida dell'Atlético Mineiro in Brasile, l'argentino potrebbe approdare alla Canebière dopo la fine del campionato Carioca il 26 febbraio. Secondo RMC Sport gli piacerebbe anche venire a guidare i francesi ma l'accordo non è ancora chiuso. Se l'ex tecnico argentino non dovesse arrivare il giornale rivela che il piano B porterebbe a Walter Mazzarri. A 59 anni, l'italiano è libero dalla fine della sua esperienza al Torino lo scorso anno. Il progetto Marsiglia gli piacerebbe da una fonte italiana. Il quotidiano provenzale aggiunge che l'ex tecnico di Napoli (2009-2013) e Inter (2013-14) potrebbe essere accompagnato da Fabrizio Ravanelli, ex attaccante dell'OM.