Anas, Gemme: "Fare commissario non è mestiere facile, più vincoli che libertà"

(Adnkronos) - ''Fare il commissario non è un mestiere facile soprattutto sulle strade perché sono più i vincoli che le libertà. Le limitazioni che ci sono non rendono così fluida e facile l'attività''. Lo sottolinea Claudio Andrea Gemme, Presidente di Anas nonché Commissario di Governo per l'attuazione del piano straordinario di potenziamento della viabilità per i Mondiali di Sci, Cortina 2021.

''Però devo dire che le conferenze dei servizi che sono state fatte per le varianti in corso hanno avuto un certo successo e quindi siamo pronti ad affrontare questa avventura -ha aggiunto Gemme-. Nel decreto milleproroghe è stato inserito anche l'allungamento dell'incarico al commissario straordinario per le opere fino al 31 dicembre del 2022. E' un altro segnale di attenzione del governo''.