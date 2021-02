Anas, Benetton: "Con impegno verso un futuro sostenibile"

09 febbraio 2021 a

(Adnkronos) - ''Voglio fare un plauso ad Anas per portarci con il suo impegno verso un futuro sostenibile e per la compatibilità ambientale''. Il presidente della Fondazione Cortina, Alessandro Benetton, lo sottolinea in occasione della conferenza stampa ''Anas per Cortina. Mobilità, Tecnologia e Innovazione”. ''I Mondiali di Sci a Cortina sono una occasione di rinascita per il territorio e per l'intero Paese -aggiunge Benetton-. Questo è un obiettivo che abbiamo raggiunto tutti insieme''.