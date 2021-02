Governo: Crimi, 'per recovery no stravolgimento, si partirà da misure esecutivo precedente'

09 febbraio 2021 a

Roma, 9 feb. (Adnkronos) - "Altra parola chiave di questa possibile esperienza di governo è investimenti, partendo dal Pnrr. Abbiamo avuto rassicurazioni che partirà da quello che c'è già. Da quello che aveva ottenuto il precedente governo: 3 miliardi per la giustizia, 40 miliardi per il lavoro o i fondi per la scuola. Nessuno stravolgimento come qualcuno voleva". Lo dice il capo politico M5S, Vito Crimi, dopo le consultazioni con Mario Draghi.