Calcio: Zaniolo, 'la Roma mi ha cambiato la vita'

Roma, 9 feb. (Adnkronos) - "La Roma mi ha cambiato la vita. Mi ha preso ragazzino e mi sta facendo diventare uomo". Sono le parole dell'attaccante della Roma, Nicolò Zaniolo, negativizzato al Covid e pronto a tornare in campo, in un'intervista al magazine Icon in cui racconta il suo rapporto con i giallorossi e anche il suo infortunio. "La Roma mi ha dato l'opportunità di giocare, mi ha regalato tutta questa popolarità. Come posso non amarla. Non mi sento affermato, sento che ogni giorno devo lavorare per diventarlo: sono un ragazzo con tante potenzialità, ma che deve migliorare sotto tanti aspetti. In una squadra come la Roma di pressioni ce ne sono di più che in una squadra normale: sta a me gestirle nella maniera giusta, e io lo faccio allenandomi sempre al massimo”, ha proseguito Zaniolo che sul doppio infortunio al ginocchio, ha proseguito; "sono state delle mazzate, ma devo dire che mi hanno fatto crescere da un punto di vista umano e caratteriale. L'Europeo? Ce la metterò tutta per arrivarci al cento per cento, e poi provare a vincere”. Infine il retroscena su Daniele De Rossi: "Due giorni prima della firma con la Roma mi arriva un messaggio da parte di De Rossi, che era capitano: ‘Benvenuto in famiglia'. Ho subito capito che persona era, si è rivelato un campione dentro e fuori dal campo".