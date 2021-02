Pd: Orlando, 'non si può tornare a modello partito 2018'

10 febbraio 2021 a

Roma, 10 feb. (Adnkronos) - "Parlare nel pieno di una pandemia della celebrazione di un congresso è abbastanza singolare. Dopo di che, certo, una riflessione va fatta. Penso che chi critica la linea abbia l'onere di indicarne un'altra, perchè se non si vuole un rapporto con il Movimento 5 stelle deve avere anche l'onere di indicare" come "costruire l'alternativa alla destra, perchè beneficiare del lavoro fatto in una direzione e non proporre un'alternativa mi sembra un esercizio fin troppo comodo. L'auspicio naturalmente di tutti è che non si voglia tornare al Partito democratico del 2018, che non soltanto non aveva numeri migliori di questo, ma soprattutto aveva un sistema di alleanze pressochè nullo, una situazione che nessuno mi auguro voglia riproporre". Lo ha affermato il vicesegretario del Pd, Andrea Orlando, ospite di Radio 24 Il Sole 24 ore.