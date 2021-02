Foibe: Calderoli, 'memoria dovere perchè non accada mai più'

10 febbraio 2021 a

Roma, 10 feb. (Adnkronos) - "Nel Giorno del Ricordo oggi ricordiamo il genocidio passato sotto silenzio di quasi ventimila italiani, dalmati e istriani nostri trucidati dai comunisti slavi e traditi per troppi anni da una parte di italiani che ha negato per opportunità politica il loro massacro, negando l'evidenza". Lo afferma il senatore della Lega Roberto Calderoli, vicepresidente del Senato.

"Oggi -aggiunge- ricordiamo e teniamo viva la memoria delle vittime delle foibe e anche delle decine di migliaia di italiani costretti all'esodo dalle ex province italiane della Venezia Giulia, dell'Istria, di Fiume e della Dalmazia. Oggi la verità è stata ristabilita, oggi sappiamo di quel genocidio e onorare la memoria di quelle migliaia di vittime è un dovere per tutti noi, perché purtroppo ancora oggi questo è un tema che divide e c'è persino chi si ostina a negare quel massacro. Perché non accada mai più, perché la storia non si ripeta".