Foibe: Toti, 'no a silenzio inaccettabile, Italia non dimentichi'

Roma, 10 feb. (Adnkronos) - "Nel Giorno del Ricordo teniamo viva la memoria delle donne e degli uomini italiani morti nelle Foibe e il dramma dei nostri connazionali spogliati di tutto e costretti a lasciare le loro case. Doveroso farlo, oggi e ogni giorno, senza pregiudizi e strumentalizzazioni. Contro la follia di ogni totalitarismo e autoritarismo, dell'odio e della violenza cieca. Contro ogni negazionismo, per evitare che sul sacrificio di quelle vite cali un silenzio inaccettabile. L'Italia non deve dimenticare, noi non lo faremo”. Lo scrive sulla sua pagina Facebook il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti.