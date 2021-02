Foibe: De Maria (Pd), 'tragedia che non ammette giustificazioni'

10 febbraio 2021 a

a

a

Roma, 10 feb. (Adnkronos) - "Oggi è il Giorno del Ricordo. Dedicato alle vittime delle Foibe ed alla tragedia dell'esodo. L'esercito jugoslavo si rese responsabile di eccidi e di una azione di occupazione del territorio rivolta contro gli italiani. Ispirata insieme da ragioni ideologiche e di nazionalismo, tipiche del comunismo stalinista. Le responsabilità del fascismo italiano, fino alla entrata in guerra al fianco della Germania nazista ed alla invasione della Jugoslavia, precedono storicamente quella tragedia ma non possono in alcun giustificare quella violenza e quegli eccidi, rivolti peraltro indistintamente contro gli italiani, anche tanti antifascisti. Come il contesto della Guerra fredda in Italia e le evoluzioni del rapporto fra Jugoslavia ed Occidente spiegano storicamente ma non possono giustificare l'oblio che, per troppi anni, ha circondato la tragedia di quei nostri connazionali". Lo afferma Andrea De Maria, deputato Pd e membro dell'Ufficio di Presidenza della Camera.