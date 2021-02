Il regalo più gettonato a san Valentino? Tra cellulari e vini si fa largo il sex toy

10 febbraio 2021 a

Roma, 10 feb. (Labitalia) - Lo studio dedicato a San Valentino di Trovaprezzi.it, il comparatore di prezzi online leader in Italia, mostra come questa tradizione non abbia perso fascino tra gli innamorati, evidenziando però come sono mutate le scelte del regalo perfetto per lui, per lei o per la coppia.

Mai come quest'anno, in occasione dalla festa degli Innamorati, molte coppie sentiranno un maggiore bisogno di spensieratezza e di normalità per concedersi un 'giorno speciale' in cui festeggiare con la propria metà. L'anno appena trascorso ha, in vari modi, messo a dura prova anche le relazioni personali e sentimentali: sia i single che le coppie hanno dovuto fare i conti con rinunce e cambi di abitudini per via di separazioni e isolamenti forzati o di una nuova routine completamente modificata da convivenze 24 ore su 24 tra le mura domestiche.

Le tendenze online confermano che durante gli ultimi 12 mesi la tecnologia è stata un'alleata fondamentale sia per i cuori solitari che per i conviventi. Il tablet si conferma sicuramente un'idea regalo utile: più pratico e leggero di un notebook ma con uno schermo più grande rispetto agli smartphone. Tra il 18 e il 31 gennaio le ricerche online di tablet sono state oltre 81mila (+24% rispetto allo stesso periodo del 2020) e si stima una crescita ancora maggiore nelle due settimane successive (oltre 85mila ricerche dall'1 al 14 febbraio con un +30% rispetto al 2020). Non è certo un dono tra i più economici - il prezzo medio si aggira intorno ai 400 euro - ma sicuramente sarà apprezzato sia da lui che da lei. I modelli attualmente sul mercato più desiderati sono il Samsung Galaxy Tab A7 2020 e l'iPad 8 2020 di Apple, seguiti dal Samsung Galaxy Tab S6 Lite.

Vini e alcolici in generale saranno omaggi altrettanto graditi, soprattutto se indirizzati a veri appassionati e intenditori. Tra gli alcolici più gettonati su Trovaprezzi.it primeggiano il rum (Don Papa, Diplomatico e Zacapa sono i brand più cercati), ma anche l'Amaro del Capo, la Sambuca Molinari e le grappe (in testa quella di Amarone). Il prezzo medio in categoria si aggira sui 75 euro, mentre per una bottiglia di vino di alta qualità da stappare in una grande occasione il prezzo medio arriva ai 118 euro. Lo champagne Dom Perignon e un rosso d'eccellenza come il Sassicaia sono i più ricercati online in questo periodo.

Un'altra idea perfetta per i prossimi mesi, specie se il partner ama sperimentare nuove ricette, sono gli articoli per la cucina. Lo stampo per la chiffon cake e la pietra refrattaria per la pizza sono tra i prodotti più originali e ricercati nella categoria tavola e cucina (+63% di ricerche tra il 18 e il 31 gennaio 2021). Nelle prossime settimane si stima un ulteriore incremento (+72%) rispetto al 1-14 febbraio 2020.

Chi preferisce invece orientarsi sul classico intimo avrà un'ampia scelta di prodotti. Per la categoria intimo sexy si prevede un +134% di ricerche tra l'1 e il 14 febbraio rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. La scelta degli articoli è davvero varia sia per lei che per lui, con un prezzo medio di circa 70 euro per i prodotti più cercati.

Le coppie potranno, per questo giorno, sperimentare insieme ed esplorare il mondo dei sex toys. Dall'analisi dei dati emerge che quest'anno è cresciuta la quota rosa delle ricerche di questa tipologia di prodotti (40% delle ricerche totali rispetto al 20% dello scorso anno). Nel periodo 18-31 gennaio 2021 sale l'interesse anche per la categoria Vibratori e Dildo (+24% rispetto all'anno precedente), per la quale si attende una crescita del 30% nella prima quindicina di febbraio.

Il vibratore è senza dubbio il sex toy più noto anche ai consumatori meno informati, ma per scegliere lo strumento migliore per esplorare la propria sessualità bisogna considerare molteplici aspetti senza tralasciare la qualità e la sicurezza.

Esiste un'ampia gamma di modelli che si distinguono per materiali, forme e dimensioni oltre che per modalità di vibrazione, tipologia di stimolazione e livello di potenza. La guida all'acquisto di QualeScegliere.it dedicata ai migliori prodotti sexy presenti oggi sul mercato fa emergere che, in fatto di giochi erotici, anche il brand e il prezzo sono fattori rilevanti da tenere in considerazione per la sicurezza e l'affidabilità dei materiali.