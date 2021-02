Recovery: Calenda, 'dopo voto Ue a disposizione tutti strumenti per rilancio Italia'

10 febbraio 2021 a

Roma, 10 feb. (Adnkronos) - “Il testo approvato dal Parlamento europeo rappresenta un risultato di cui sono molto soddisfatto. Le modifiche incidono in maniera sostanziale nell'utilizzo dei fondi che, attraverso il prefinanziamento, potranno garantire immediatamente sostegno alla ripresa economica. Così come è molto positivo che la valutazione dei piani nazionali sarà basata sul raggiungimento delle priorità politiche come la transizione verde e digitale, la crescita inclusiva basata sulla spinta all'occupazione e alla competitività attraverso investimenti in ricerca e sviluppo, il sostegno alle Pmi, la coesione sociale e territoriale, gli investimenti nella sanità e nelle politiche per l'infanzia e i giovani”. Lo afferma Carlo Calenda, leader di Azione.

“Inoltre -aggiunge- diventa decisiva la possibilità di trasferire fino al 4% del Recovery a sostegno della solvibilità delle imprese, fornendo così un supporto alla liquidità, necessario per rimetterle in condizione di essere pienamente operative dopo la crisi seguita alla pandemia". "Con il voto di ieri del Parlamento europeo, anche su temi centrali quali lo Stato di diritto, l'Unione europea ha dimostrato la sua volontà concreta per uscire da questa crisi. Ora -conclude Calenda- abbiamo a disposizione tutti gli strumenti per un grande piano di investimenti che possa trasformare e modernizzare il nostro Paese".