10 febbraio 2021 a

a

a

Milano, 10 feb. (Adnkronos) - Un bambino di sette anni è stato investito da un Suv questa mattina alle 8 in via Carlo Dolci, a Milano. Il piccolo è grave: è stato portato in codice rosso al Niguarda per un trauma al torace e all'addome, secondo quanto riferisce l'Areu. Sono intervenuti ambulanza, automedica e vigili urbani.