Usa: Massolo (Ispi), 'impeachment Trump? Il Gop pensa a elezioni di midterm' (2)

(Adnkronos) - E Joe Biden, ripete Massolo, "si trova a governare un Paese diviso" con l'obiettivo di "ritrovare una base di consenso, la più ampia possibile al più presto possibile". Così, da questo punto di vista, "anche l'interesse di Biden è avere presto alle spalle la vicenda processuale", cosa che "non significa che avrà alle spalle anche la divisione del Paese". E su questo, sottolinea, "credo sia anche interesse nostro come alleati dell'America e come europei aiutarlo il più possibile".

In tutto questo, Massolo ritiene "politicamente valido e giuridicamente fondato il ragionamento di chi ha voluto procedere lo stesso" con l'impeachment dopo l'assalto del 6 gennaio a Capitol Hill, a pochi giorni dalla fine del mandato presidenziale di Trump.