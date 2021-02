E.On: collabora con eSmart Systems per digitalizzazione ispezioni elettrodotti

10 febbraio 2021 a

Roma, 10 feb. (Adnkronos) - E.On ed eSmart Systems, produttore di un software d'intelligenza artificiale per le ispezioni delle linee elettriche, stanno unendo le forze per migliorare la gestione della rete di distribuzione europea, rendendo i processi di ispezione più sicuri per le persone, più efficienti per le utility e più sostenibili per l'ambiente, sfruttando le sinergie tra gli esperti umani e le analisi basate sull'IA. Lo rende noto E.On in un comunicato.

La partnership, che inizialmente avrà una durata di dodici mesi, è iniziata a gennaio con l'implementazione di eSmart Systems Grid Vision. Questa soluzione basata sull'IA sta supportando l'intero processo di ispezione e manutenzione da parte dei tre gestori E.On della rete di distribuzione, E.On E.Dis, Mitnetz Strom e Westnetz, per un totale di circa 45.000 chilometri di elettrodotti ad alta e media tensione. Il software rileva, analizza e visualizza i componenti e i potenziali difetti all'interno dell'infrastruttura sulla base di immagini realizzate dai droni. E.On utilizzerà le tecnologie di eSmart Systems per incorporare le ispezioni virtuali degli elettrodotti nei processi aziendali esistenti.

Le soluzioni digitali e innovative, commenta Thomas König, Responsabile delle reti nel Board of Management di E.On, "sono fondamentali per le nostre reti, sono infatti la spina dorsale della transizione energetica. Al fine di ottenere i migliori risultati per i clienti della nostra rete, ci affidiamo anche a partnership strategiche con le start-up. Collaborando con eSmart Systems, stiamo migliorando la precisione delle ispezioni degli elettrodotti e la sicurezza della fornitura energetica. Nel complesso, saranno necessarie meno arrampicate sui tralicci elettrici, con un conseguente aumento della sicurezza sul lavoro".