Tennis: Binaghi, ‘per Internazionali Roma non previsto slittamento, per lo scenario aspettiamo'

Roma, 10 feb. (Adnkronos) - “Internazionali di tennis di Roma dal 3 al 17 maggio? Il torneo è già confermato nella stessa data decisa dall'Atp, non è previsto alcuno slittamento. Con Sport e Salute abbiamo programmato soluzioni differenti a seconda della capacità che sarà consentita. Per lo scenario bisogna aspettare il prossimo dpcm, ai primi di marzo avremo indicazioni più precise. Io non riesco a parlare con le pubbliche amministrazioni e la palla dovrà passare a Cozzoli che in questo è più bravo di me, io sarò uomo di campo”. Lo ha detto il presidente della Federtennis, Angelo Binaghi, durante la presentazione della partnership con Reale Mutua.