Storici: è morto Cyril Mango uno dei massimi studiosi della civiltà bizantina

Londra, 10 feb. - (Adnkronos) - Lo storico britannico Cyril Alexander Mango, uno dei massimi studiosi della civiltà bizantina, è morto all'età di 92 anni. L'annuncio della scomparsa è stato dato dalla Society for the Promotion Byzantine Studies di Londra.

Era nato a Istanbul il 14 aprile 1928 da una ricca famiglia anglo-russa e amava così tanto la storia dell'antica Bisanzio da farne l'oggetto della sua vita accademica e dei suoi studi. Mango è stato professore al King's College dell'Università di Londra e all'Università di Oxford insegnando lingua e letteratura bizantina e greco moderno. Tra i suoi libri in italiano spicca l'opera di sintesi "La civiltà bizantina" (prima edizione da Laterza nel 1980), in cui ripercorre le vicende dell'impero di Costantinopoli (324-1453 d.C.) illustrando economia e società, educazione e mentalità, letteratura e architettura, arte e ideali di vita. Tra gli altri suoi volumi "Architettura bizantina" (Mondadori Electa, 1978) e "Istanbul, Costantinopoli, Bisanzio" (Compositori, 1997). Tra le sue pubblicazioni in lingua inglese "The Homilies of Photius"; "The Brazen House" e "The Art of the Byzantine Empire".

Una delle sue opere più importanti è "I mosaici di Santa Sofia a Istanbul" (1962), una dettagliata storia dei mosaici di Agia Sofia, con traduzioni in sei lingue. Agli inizi della sua carriera Mango si specializzò alla Harvard University frequentando il Dumbarton Oaks Byzantine Center dal 1955 al 1958. Dopo aver insegnato a Washington, nel 1963 ottenne la cattedra di storia bizantina all'Università di Londra, per essere nominato infine nel 1973 Bywater and Sotheby Professor of Byzantine and Modern Greek ad Oxford. Era membro della Society of Antiquaries e della British Academy.