Roma, 10 feb (Adnkronos) - Il voto su Rousseu su Draghi "penso sia posticipato. Noi non abbiamo mai risparmiato critiche a Rousseau, noi di Italia viva non facciamo questo tipo di consultazioni perchè abbiamo rispetto per le regole democratiche diverso". Lo ha detto Maria Elena Boschi a Tgcom24.