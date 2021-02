Governo: Boschi, 'non siamo innamorati del Mes, servono più soldi alla Sanità'

10 febbraio 2021 a

a

a

Roma, 10 feb (Adnkronos) - "Abbiamo sempre detto che non era per noi imprescindibile, che o si prendevano i soldi del Mes o non c'era l'appoggio di Italia viva. Abbiamo sempre detto che servivano più sodi alla Sanita e il Mes era un modo per ottenerli. Se si possono ottenere più soldi per la Sanita con un tasso migliore del Mes è chiaro che non siamo innamorati dei soldi del Mes. In quella fase, prima di Draghi, era lo strumento più conveniente". Lo ha detto Maria Elena Boschi a Tgcom24.