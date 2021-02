Mps: La Pietra, 'da Fdi opposizione costruttiva'

10 febbraio 2021 a

Roma, 10 feb. (Adnkronos) - "Oggi ci troviamo nella condizione di sollecitare il governo su un problema che riguarda da vicino il territorio della nostra regione ma che rappresenta il primo atto che FdI rivolge al nascituro governo Draghi. Un problema, quello della privatizzazione di Mps, di cui intendiamo chiedere con la nostra mozione un rinvio alla Commissione Europea e che dimostra come siamo intenzionati a fare un'opposizione costruttiva in favore del nostro Paese". Ad affermarlo è il senatore toscano di Fratelli d'Italia Patrizio La Pietra nel corso della conferenza stampa al Senato durante la quale il partito ha presentato una mozione, primo firmatario il senatore Adolfo Urso, in cui si chiede al presidente del Consiglio incaricato Mario Draghi di chiarire e rinviare la privatizzazione del gruppo bancario senese, decisa dal governo Conte bis.