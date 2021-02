Coronavirus: Banfi, "confidiamo in 'raghezzo' Draghi, riapra alla grande cinema e teatri"

10 febbraio 2021 a

Roma, 10 feb. (Adnkronos) - ''Confidiamo molto in questo 'raghezzo' Draghi. Bisogna riaprire i cinema e i teatri alla grande. Lui stesso ha detto che gli italiani li ha visti intristiti e incupiti. Per fare in modo che non siamo più incupiti, intristiti e rattristiti deve farci ravvivare riaprendo tutti i cinema e i teatri''. Questo l'appello che Lino Banfi, attraverso l'Adnkronos, fa al presidente in carica Mario Draghi per la riapertura dei cinema e i teatri ''in sicurezza'', tiene a precisare l'attore.

"Con le distanze e con i plexiglass non c'è nessun pericolo di contagio -prosegue Banfi- neanche i medici hanno pensato che chi va al teatro o al cinema non può infettare nessuno perché anche se tossisce o starnutisce guarda lo schermo. I teatri e i cinema sono luoghi sicuri e vanno riaperti'', conclude.

(di Alisa Toaff)