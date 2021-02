Governo: Cacciari, 'sovranismo? Non c'era nulla prima, non c'è niente di europeo adesso' (2)

10 febbraio 2021 a

a

a

(Adnkronos) - E guardando alla spaccatura dei Movimento 5 Stelle? "Spaccati? Faranno finta - risponde il filosofo - con qualche votazione che sancisce le volontà dello 'stato maggiore' come hanno sempre fatto. Anche qui teatrini ogni giorno, sempre più ridicoli alla stragrande maggioranza degli italiani". Di Battista? "Ma di cosa vuole parlare Di Battista con questi chiari di luna, ci saranno 200mila imprese che chiudono tra qualche mese; il 55% dei giovani sottooccupato o precario...facciano quello che vogliono i 5 Stelle, tanto Draghi andrà avanti e gli altri dovranno obbedire".

L'ex presidente della Bce sarà un raggio di luce? "Macché raggio di luce! Lo sarebbe una maggioranza coesa con qualche idea chiara e che avvia un processo di riforme che sono indispensabili. Draghi non potrà mai essere il salvatore della paria. E' un 'civil servant' come sono stato Ciampi e Monti. Farà quello che può in attesa di diventare presidente della Repubblica".

Speriamo - osserva - che durante il suo 'consolato' le forze politiche siano così intelligenti da riorganizzarsi e presentarsi alle prossime elezioni politiche con uomini in grado di avviare una fase costituente per questo Paese, puntando all'elezione di un Parlamento Costituente, formato da personalità in grado di elaborare ed attuare riforme istituzionali oggi indispensabili, dato che si parla di principi stabiliti circa un secolo fa. Perché - conclude - quando una repubblica non sa mutare le proprie costituzioni in base al mutare dei tempi, rovina".

(di Roberta Lanzara)