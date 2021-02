Coronavirus: Lombardia, vaccini a over 80 da 18 febbraio, si prenota da lunedì (2)

10 febbraio 2021 a

(Adnkronos) - La vaccinazione degli over 80 in Lombardia sarebbe dovuta partire il 24 febbraio nei piani della Regione. L'anticipo di una settimana sarà annunciato con una lettera aperta alle cittadine e cittadini lombardi da veicolare su tutti i canali di informazione, video, radio, tv, social, farmacie, catene della grande distribuzione, affinché il messaggio raggiunga tutta la popolazione 'over 80'.

Per 'prenotarsi' sarà sufficiente avere con sé la tessera sanitaria, un numero di cellulare o telefono fisso. In alternativa, sarà possibile manifestare la propria adesione attraverso la piattaforma online dedicata alla campagna vaccinazionicovid.servizirl.it anche attraverso il supporto di un familiare. In seguito all'adesione il cittadino riceverà, telefonicamente o tramite sms, l'appuntamento per la somministrazione.

"Per maggiori informazioni - si legge nella lettera - sarà attivo (dalle 13 di sabato 13 febbraio) il numero verde gratuito 800.89.45.45. Vi invitiamo inoltre, a consultare la pagina dedicata del portale di Regione Lombardia www.vaccinazionicovid.regione.lombardia.it per rimanere sempre aggiornati sulle fasi della campagna".