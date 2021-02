Cinema: Biennale, 'in bocca al lupo a film italiani in short list Oscar'

10 febbraio 2021 a

a

a

Roma, 10 feb. (Adnkronos) - La Biennale di Venezia si congratula con gli autori e le produzioni dei numerosi film presentati alla Mostra del Cinema, selezionati nelle shortlist in vista degli Oscar, la cui cerimonia di premiazione si svolgerà il prossimo 25 aprile. In particolare, nella categoria miglior documentario, sono stati inclusi 'Notturno' di Gianfranco Rosi (Italia, in Concorso alla Mostra 2020) e 'Collective' di Alexander Nanau (Romania, Fuori concorso alla Mostra 2019).

Nella categoria miglior film internazionale, 7 film (di cui 3 della sezione Orizzonti) su 15 della shortlist sono stati presentati alla Mostra di Venezia: 'Collective' di Alexander Nanau (Romania, Fuori concorso 2019); 'Dear Comrades!' di Andrey Konchalovskiy (Russia, Concorso 2020, Premio speciale della giuria); 'La Llorona' di Jayro Bustamante (Guatemala, Giornate degli autori 2019); 'The Man Who Sold His Skin' di Kaouther Ben Hania (Tunisia, Orizzonti 2020, Premio Orizzonti per l'interpretazione maschile a Yahya Mahayni); 'Night of the Kings' di Philippe Lacôte (Costa d'avorio, Orizzonti 2020); 'Quo Vadis, Aida?' di Jasmila Zbanic (Bosnia ed Erzegovina, Concorso 2020); 'Sun Children' di Majid Majidi (Iran, Orizzonti 2020, Premio Marcello Mastroianni a Rouhollah Zamani).

La Biennale si congratula con autori e produzioni di 'One Night' in Miami di Regina King, incluso nelle categorie miglior canzone e miglior makeup, e 'The Human Voice' di Pedro Almodóvar, categoria Live-Action Short film, entrambi Fuori concorso alla Mostra 2020, e augura un grande in bocca al lupo agli altri film italiani presenti nelle diverse shortlist, 'Pinocchio' di Matteo Garrone e 'La vita davanti a sé' di Edoardo Ponti. La 78esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica, diretta da Alberto Barbera e organizzata dalla Biennale di Venezia, si svolgerà dall'1 all'11 settembre 2021.