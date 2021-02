CANOTWAIT_ di William Chan fa il suo debutto online su FARFETCH

10 febbraio 2021 a

SHANGHAI, 10 febbraio 2021 /PRNewswire/ -- CANOTWAIT_, fondata da William Chan, ha debuttato nella sua collezione Designer con FARFETCH in esclusiva il 9 febbraio 2021. Lanciata un anno fa sul mercato, CANOTWAIT_ è stata ben accolta sia dai giovani clienti che dal settore dello street fashion. La partnership con FARFETCH è una mossa strategica per il marchio che spiana la strada a un ulteriore sviluppo dell'azienda a livello internazionale.

Questo lancio è frutto di un'esclusiva iniziativa in collaborazione tra CANOTWAIT_, INNERSECT e FARFETCH. William Chan, in qualità di direttore creativo del marchio, è stato coinvolto a 360° nello sviluppo della collezione Designer.

Per questa primavera, il marchio ha lanciato tre collezioni: Designer, ToWear e Hype. La collezione Designer è un impegno congiunto di William Chan e dello stilista principale del marchio Masanori Morikawa. Morikawa, fondatore di Christian Dada e uno dei migliori stilisti al mondo, ha inserito nella collezione CANOTWAIT_ Designer sia gli elementi di alta moda che il suo know-how di stilista. Le parole "rosa" e "speranza", esposte con una grafica audace, vengono utilizzate per richiamare la fede necessaria per iniziare a condurre una vita più bella.

INFORMAZIONI SU CANOTWAIT_Fondato da William Chan, CANOTWAIT_ è un marchio ispirato all'arte moderna e alla cultura di strada. William Chan è un collezionista d'arte attivo che crede assolutamente nel potere dell'amore. Tutto ciò è profondamente presente nel suo marchio. Secondo Chan, a chi apprezza la vita succederanno cose belle.

