Firenze: maxi sequestro di droga della polizia, oltre 300 kg di stupefacente e 3 arrestati (3)

10 febbraio 2021 a

a

a

(Adnkronos) - Nel garage, in uso ad almeno due degli arrestati, sono stati trovati oltre 5 chili di marijuana e 15 di hashish, mentre nella camera da letto dell'abitazione del 41enne - in zona Gavinana - e in altre pertinenze i poliziotti hanno infine sequestrato 18 grammi di cocaina e più di 45.000 euro in contanti.

La droga, che sul mercato illecito degli stupefacenti avrebbe potuto fruttare oltre 1.000.000 di euro, è stata tutta sequestrata e i tre sono finiti al carcere di Sollicciano.