Milano: nasconde oltre 40 chili di hashish nel box, arrestato

10 febbraio 2021 a

a

a

Milano, 10 feb. (Adnkronos) - Nascondeva nell'auto parcheggiata in un box a Trezzano sul Naviglio, in provincia di Milano, oltre 40 chili di hashish. Un cittadino bengalese di 29 anni è stato arrestato dalla polizia per detenzione e spaccio di sostanza stupefacente, aggravata dall'ingente quantità.

Le indagini degli agenti della squadra investigativa del commissariato Scalo Romana hanno scoperto che un gruppo di trafficanti di droga stava cercando di estorcere del denaro a un cittadino italiano per dei debiti non saldati. Al 29enne, sottoposto alla misura alternativa dell'affidamento in prova ai servizi sociali, è stato notificato il decreto di sospensione dell'affidamento in prova al servizio sociale, emesso dall'Ufficio di Sorveglianza del Tribunale di Milano. Mentre cercavano l'arma utilizzata dall'uomo, gli agenti hanno trovato sei grammi di hashish, oltre 13mila euro in contanti e un mazzo di chiavi di un box a Trezzano sul Naviglio.

Nel box gli agenti hanno trovato, nascosti nel portabagagli dell'automobile che vi era parcheggiata, 400 panetti di hashish per un peso complessivo di 41,2 chili e un sacchetto contenente 380 grammi di marijuana.