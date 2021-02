Milano: online il nuovo sito di Arexpo, focus su Mind

10 febbraio 2021 a

Milano, 10 feb. (Adnkronos) - E' online il nuovo sito internet di Arexpo, la società pubblica di rigenerazione urbana proprietaria dell'area dove si è svolta l'esposizione universale 2015 e dove oggi si sta sviluppando Mind, il Milano Innovation District, con la presenza dell'Ircss Nuovo Ospedale Galeazzi, della Fondazione Human Technopole e del campus delle facoltà scientifiche dell'Università Statale di Milano insieme alle aziende private che hanno chiesto di insediarsi nell'area.

Nel nuovo sito si potranno trovare le news aggiornate, una sezione dedicata proprio al progetto Mind con una ‘road map' del progetto, una nuova sezione ‘lavora con noi' oltre alle pagine dedicate ad ‘appalti e avvisi' e alla ‘società trasparente'. La nuova versione del sito è sia in italiano che in inglese.

“Una società come Arexpo -spiega l'amministratore delegato della società, Igor De Biasio- che propone un nuovo modello di rigenerazione urbana ha bisogno di un sito che sia un efficace punto di contatto con l'esterno e che racconti al meglio un progetto unico in Italia e a livello internazionale come Mind. Proprio per questo abbiamo deciso di rinnovare il sito permettendo a tutti di rimanere aggiornati su quanto stiamo facendo anche in previsione delle prossime sfide che coinvolgeranno Arexpo”.