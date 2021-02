Governo: comitato politico Pd, 'uniti con Zingaretti su sostegno Draghi'**

10 febbraio 2021 a

Roma, 10 feb. (Adnkronos) - "Nel corso della riunione del Comitato politico del Partito Democratico è stato espresso un sostegno unanime alla proposta del segretario Zingaretti di proseguire sulla strada del progetto di governo con il professor Draghi". Così una nota del Partito Democratico

"Un dibattito approfondito e segnato da uno spirito unitario, nel corso nel quale si è sottolineato come, con le proprie idee e le proprie proposte, il Pd è pronto a sostenere un governo che, come chiesto nell'appello del Presidente Mattarella, affronti le grandi emergenze. Dalla pandemia alla campagna vaccinale, all'emergenza sanitaria, sociale ed economica in corso. Con il massimo impegno per attuare il Next Generation Eu in tempi rapidi e aprire una stagione di investimenti per il lavoro e l'economia”.