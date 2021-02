Made in Italy: Federazione italiana cuochi tra i vincitori di 'Italia in the world'

10 febbraio 2021 a

Roma, 10 feb. (Labitalia) - La Federazione italiana cuochi è tra i vincitori di Italia in the world, il primo festival del docufilm italiano nel mondo che, in soli 120 secondi, racconta le storie di come gli italiani hanno vissuto il lockdown in Italia e all'estero. "E' un grande onore - ha detto il presidente Federcuochi Rocco Pozzulo - per noi essere tra i vincitori di questa importante manifestazione un significativo riconoscimento per il lavoro svolto in questo drammatico momento storico, un premio alla dedizione totale che i nostri chef mettono ogni giorno nel portare avanti valori come il made in Italy e l'impegno a favore dei più deboli".

Un'edizione davvero speciale, quella dell'assegnazione del VI trofeo Globo tricolore, che ha ricevuto la medaglia di benemerenza del presidente della repubblica Sergio Mattarella. "Grazie a Rai Cinema sarà possibile vedere tutti i docufilm vincitori del Festival fino all'edizione 2022" ha annunciato Patrizia Angelini che ha creato e diretto il Festival, realizzato in piena emergenza sanitaria.

La cerimonia di proclamazione, svoltasi presso gli ex Studi Cinematografici di Cinecittà Word, il parco divertimento del cinema e della televisione - si è tenuta in modalità totalmente digitale, con una platea virtuale internazionale intervenuta in collegamento video e attraverso i social e la collaborazione del musical Viva l'Italia. Tra i partner dell'evento, Rai, Anica, Rai Cinema Channel, Rai Italia, ministero degli Affari esteri, Consiglio generale degli italiani all'estero, Federazione italiana sport equestri, Associazione italiana sommelier, Eureca, Accademia del cinema e tv di Massimiliano Terzo, Made in Italy school, LP studio legal partner. L'edizione 2022, durante la quale saranno consegnati i premi del Globo tricolore, è in programma per l'estate. Durante il galà sarà annunciato il regolamento della prossima edizione, intitolata 'Mettersi in gioco...con rispetto'.