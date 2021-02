Governo: segretari regionali e città metropolitane Pd, 'avanti uniti'

10 febbraio 2021 a

Roma, 10 feb. (Adnkronos) - "Si sono riuniti nel pomeriggio i segretari regionali e delle città metropolitane del Partito Democratico che hanno espresso totale unità sulle comunicazioni del segretario nazionale Nicola Zingaretti. Ora avanti con Mario Draghi e con l'Europa per fermare la pandemia, per il lavoro, per sbloccare gli investimenti, per ricostruire la sanità pubblica, investire sui giovani e sulle donne. Raccogliamo l'appello del Presidente Mattarella per un Governo basato sulla responsabilità nazionale con un programma chiaro e definito che porti l'Italia fuori dall'immobilismo in cui è precipitata a causa della crisi di governo". Così una nota del Partito Democratico.