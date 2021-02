Diritti Tv: Vigorito, 'Sky o Dazn? Decisione credo sarà rinviata, temi tecnici da approfondire'

10 febbraio 2021 a

Roma, 10 feb. (Adnkronos) - "Sky o Dazn? io credo che domani non si prenderanno decisioni perché ci sono state date una serie di spiegazioni, c'è una differenza economica, apparentemente superiore nel senso che le offerte economiche sono intrecciate tra i vari pacchetti e domani approfondiranno tutte le tematiche, ma credo che la decisione sarà rinviata di qualche giorno". E' l'opinione espressa dal presidente del Benevento Oreste Vigorito all'Adnkronos alla vigilia dell'Assemblea della Lega di Serie A sui diritti tv.

"Dubbi sulla tipologia di trasmissione? Su questo e anche la preoccupazione legata al bacino di utenza, che oggi è tutto con Sky e domani dovrebbe cambiare abbonamento e passare a Dazn, oltre al fatto che la banda larga non è presente su tutto il Paese. Sono questioni di natura tecnica che naturalmente incidono anche su quello che è il futuro della Lega, quindi un'eventuale offerta economica più alta deve essere analizzata anche alla luce di queste riflessioni. Poi i tre anni con Dazn finiscono e poi bisogna vedere cosa si raccoglie dopo", ha sottolineato Vigorito.

"Io domani non sarò presente per impegni in azienda ci sarà il mio direttore finanziario ma comunque immagino che i miei colleghi, estremamente attenti su queste cose, faranno una disamina molto lucida e poi qualcuno dovrà anche assumersi la responsabilità di una votazione in un senso o nell'altro. Certamente a noi servono i contratti con i diritti televisivi, e siamo già lontani dalla date in cui avremmo dovuto chiudere la questione", ha aggiunto il numero uno del Benevento.